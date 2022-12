Niels Albert ziet Grote Drie alleen maar beter worden: "In principe zou je nú al kunnen zeggen: het WK-podium is gekend."

Met Wout van Aert keerde in Antwerpen de laatste van de Grote Drie terug in het veld.

Wout van Aert keerde in Antwerpen terug in het veld, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock deden dat al eerder. Niels Albert was niet verrast dat Wout van Aert al meteen bij zijn terugkeer tweede werd.

"Als hij het veld induikt, wéét je gewoon dat hij daar klaar voor is. Hun status laat het niet toe om 'op het gemak' te beginnen. Qua talent en vermogen zijn ze beter dan al de rest. Zelfs op 85, 90% van hun capaciteiten", zegt hij bij HLN.

Enkel WK in Hoogerheide telt

De Grote Drie hebben maar één doel dit seizoen, wereldkampioen worden in Hoogerheide begin februari. Ze hebben nog maar weinig training achter de rug en zullen nog beter worden. "Alles wat op hun eigen, specifieke aanlooppad terechtkomt, is méér dan ooit bijzaak. In principe zou je nú al kunnen zeggen: het WK-podium is gekend, alleen de volgorde moet nog worden bepaald", zegt Albert.

Maar hij ziet ook dat onder meer Sweeck, Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar zich niet neerleggen bij de dominantie van de Grote Drie. "Voorlopig worden ze niet vernederd. Winnen lukt moeilijk, maar als één van de 'Grote Drie' het laat afweten, grijpen ze hun (podium)kans."