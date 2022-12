🎥 Chris Froome had lang te kampen met naweeën van coronabesmetting: "Covid heeft zware impact op het hart"

Wat kan Chris Froome in 2023? Dat hij eindelijk af is van zijn coronabesmetting en enige naweeën zal zijn kansen alvast goed doen.

Via een video op zijn YouTube-kanaal gaf Froome zijn volgers een update over waar hij momenteel staat en hoe zijn trainingen voor 2023 nu echt begonnen zijn. In 2022 testte Froome zoals veel van zijn collega's positief op Covid-19. Bij hem was de kous zeker niet af wanneer de competitie hervat mocht worden.

Froome klaagt erover dat hij nadien veel minder energie had. "In de Vuelta voelde ik me drie weken lang heel zwak. Mijn VO2max bedraagt 72,1. In 2015 was dat 84,6. Dat heeft zeker te maken met Covid." De Brit vreesde zelfs even voor hartproblemen. "Covid heeft zeker een zware impact op het hart", aldus de viervoudig Tourwinnaar, die zich recent liet testen op hartproblemen.

Die test onthulde geen verdere problemen en ondertussen voelt de 37-jarige renner zich eindelijk ook weer een pak beter. "Ik heb opnieuw meer energie en ben minder traag."