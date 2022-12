Familie van overleden wielrenster krijgt bedrag van meer dan 300 miljoen euro toegewezen na vluchtmisdrijf

Ook nu nog gebeuren er te veel vluchtmisdrijven waarbij wielrenners-en rensters hun leven riskeren. Bij de familie van Gwen Inglis weten ze dat maar al te goed.

Vorig jaar in april werd de 46-jarige Inglis tijdens een training in de buurt van Denver op haar fiets aangereden door Ryan Montoya, van wie later zou blijken dat hij zijn voertuig bestuurde onder invloed. De man pleegde vervolgens ook vluchtmisdrijf.

Montoya heeft voor de rechtbank schuldig gepleit. Michael Inglis, de echtgenoot van de inmiddels overleden wielrenster had tegen hem klacht ingediend.