Juan Ayuso (20) voelt impact van derde plaats in de Vuelta: "Er is een leven voor de Vuelta en leven na de Vuelta"

De Spanjaard was amper 19 toen hij derde werd in de Vuelta, ondertussen is hij 20.

Naast de eindzege van Remco Evenepoel was de derde plaats van Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ook erg opvallend. Hij zag zijn leven dan ook erg veranderen sindsdien. "Er is een leven voor de Vuelta en leven na de Vuelta", zegt hij bij MARCA.

De jonge Spanjaard wordt samen met Carlos Rodriguez (21) van INEOS Grenadiers als de toekomst van het Spaanse wielrennen gezien. "Het maakt me trots dat ik een beetje de hoop van het Spaanse wielrennen ben. Mensen willen dat ik succesvol ben en het goed doe. Het geeft wel wat druk als men zo naar je kijkt, maar de steun van de mensen zorgt tegelijk voor een magisch gevoel."

Ayuso gaf eerder al aan dat hij terug naar de Vuelta gaat in 2023. "Ik hoop dat ik de derde plaats kan evenaren of verbeteren. Het team gaat me steunen om dat te bereiken, ook al weet ik dat het lastig wordt. De derde plaats verbeteren zou al een succes zijn, winnen is geen obsessie."

Fans plezier schenken

Naast de Vuelta heeft Ayuso nog andere doelen. "Ik wil weer een stap zetten en koersen zonder problemen. In 2022 was ik een paar keer ziek, waardoor ik niet altijd op mijn best was. Ik wil de fans plezier schenken. Ik wil het hele jaar competitief zijn en goede resultaten behalen in alle koersen."