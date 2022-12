Laurens Sweeck vindt het niet altijd leuk dat naar 'Grote Drie' verwezen wordt en bespreekt strijd in Superprestige

Is Laurens Sweeck dit seizoen de man van de klassementen? Van de Superprestige liggen de 'Grote Drie' niet wakker en ook in de Wereldbeker leidt Sweeck.

Het is nu eindelijk zover: de 'Grote Drie' hebben hun intrede in het veldritseizoen gedaan. De voorbije weken kwamen Pidcock, Van der Poel en Van Aert er met mondjesmaat bij en hierover werden ook de andere crossers vaak gepolst. "Het is duidelijk dat zij in de wedstrijd sterke concurrenten zijn. Ik vind het niet altijd even leuk dat daar naar gevraagd wordt, al is het niet dat wij niet meetellen."

Laurens Sweeck blijft in zijn gedachten prenten dat elke cross alles mogelijk is, wie dan ook op de deelnemerslijst staat. "Mathieu van der Poel viel in Boom ongelukkig, wat aangeeft dat in de cross vele dingen kunnen gebeuren."

ZO VEEL MOGELIJK PUNTEN PAKKEN

Over die laatste Superprestigemanche gesproken: was Sweeck daar bezorgd over de zaak die zijn concurrenten eventueel konden doen? "Neen, ik probeer gewoon zelf om zo veel mogelijk punten te pakken. Ik denk dat dat uiteindelijk vrij goed gelukt is", verwijst de veldrijder van Crelan-Fristads naar zijn vijfde plaats.

Sweeck staat in de Wereldbeker afgescheiden op kop maar leidt dus ook nog in de Superprestige. Al heeft Van der Haar evenveel punten en telt ook Eli Iserbyt slechts drie eenheden minder. Hoe moeten de kansen ingeschat worden? "lIk denk dat we met drie nog heel kort op mekaar staan. Er zal zeker voor gestreden worden. We hebben alle drie nog niet echt steken laten vallen. Iedereen zal nog zijn best doen."