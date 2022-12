Thymen Arensman over gestopte Tom Dumoulin: "Ik had graag van hem willen leren"

Deze winter maakt Thymen Arensman de overstap naar INEOS Grenadiers. Daar wil hij zich verder als ronderenner ontwikkelen.

Thymen Arensman kijkt heel hard op naar Tom Dumoulin die in 2017 de Giro won. Arensman heeft ook ambities in het rondewerk en wou graag van hem leren.

"Helaas is Dumoulin voor mij iets te vroeg gestopt", vertelde Arensman aan RIDE Magazine. "Ik denk dat hij me zo goed had kunnen helpen. Niet alleen als renner, maar vooral ook als mens."

"Het voornaamste wat ik van Dumoulin had willen horen, is hoe hij geleidelijk naar de top is toegegroeid", ging Arensman verder. "Hopelijk zit dat er voor mij ook in. Ook kan hij terugkijken op wat hij anders had kunnen doen. De tips die hij mij had kunnen geven, lijken me onwijs waardevol. Zo iemand heb ik momenteel nodig in mijn carrière."