Tom Meeusen kijkt uit naar thuiscross in Essen: "Die extra aanmoedigingen doen mij toch een paar procentjes beter presteren"

Tom Meeusen (34) is één van de attracties in de Exact Cross in Essen.

De Exact Cross is zaterdag aan zijn vierde manche toe. Na crossen in Kruibeke, Beringen en Meulebeke is er na meer dan twee maanden nog eens een manche, nu in Essen. Wie daar extra naar uitkijkt is Tom Meeusen, die in Essen woont.

"Na drie jaar zien mijn fans me eindelijk nog een keer aan het werk in mijn geboortedorp. Ik ga me dubbel plooien. Ik kijk er oprecht naar uit. Die extra aanmoedigingen doen mij toch een paar procentjes beter presteren", zegt Meeusen in een persbericht van de organisatie.

Meeusen had even een dipje en dacht zelfs aan stoppen, maar daar denkt hij op dit moment niet aan. "Ik weet niet hoe 2023 er gaat uitzien. Laten we eerst de kerstperiode afwachten. Als ik mijn normale niveau haal, hoop ik nog langer door te gaan. Als ik echter niet meer kan volgen, hou ik de eer aan mezelf."