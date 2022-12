16-jarige veldrijdster/mountainbikester legde deze week examens af: "In Essen rijden om gedachten te verzetten"

Als je op je 16de aan veldrijden wil doen, moet je dat ook zien te combineren met school en examens, zeker in deze tijd van het jaar. Dat is ook de uitdaging waar Shanyl De Schoesitter voor staat.

Wielerkrant vroeg haar naar de combinatie tussen de school en de cross. Lukt dat een beetje? " Ja, ça va wel. Ik ben naar TSO veranderd omdat het iets te zwaar was. Nu gaat het wel goed." De Schoesitter volgt Maatschappij en Welzijn. "Ik zit nu in een richting die redelijk goed is voor mij en voor waar ik in de sport mee bezig ben. Ik leer over voeding en over voeding."

Deze week stonden er examens op het programma en daar ging uiteraard al haar aandacht naartoe. Over het sportieve hoeft ze zich in de eindejaarsperiode niet meteen zorgen te maken. "Ik ga in Essen rijden om mijn gedachten te verzetten, dat is ook bij de elite. Ik ga gewoon rustig kijken wat er op mijn pad komt en mij amuseren."

VERGEVORDERDE TECHNIEK

Sowieso heeft De Schoesitter in het veldrijden een streepje voor, omdat ze ook in het mountainbike actief is. "Omdat ik mountainbiker ben, ben ik iets sneller dan de anderen in de technische stukken. Op de bergjes kan ik iets goedmaken. Mijn techniek is anders en iets meer vergevorderd. Ook door alle ervaringen, want dit is al mijn tiende seizoen in de cyclocross."