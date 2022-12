Aniek Van Alphen maakt favorietenrol waar en wint in Essen

Nadat ze vorige week ook al de beste was in Boom, heeft Aniek Van Alphen een week later de Ethias Exact-cross in Essen gewonnen.

Veel favorieten moesten verstek geven voor de cross in Essen aangezien zondag de Wereldbekermanche in Ierland op het programma staat. Aniek Van Alphen is nog maar zeer recent aan de oppervlakte gekomen en mocht dus nog niet mee naar Dublin. Dat maakte ze wel meteen tot topfavoriete om in Essen te winnen en dat deed ze ook. De Nederlandse reed in de derde ronde weg van Bentveld en Frank en ze zagen haar niet meer terug. Alicia Frank starndde als beste Belgische op de tweede plaats, Yara Kastelijn werd vierde.