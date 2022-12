Unieke wielermomenten in NFT op Catawiki te koop

Op Catawiki loopt deze week een veiling. Het bijzondere is dat je unieke wielermomenten in NFT kan kopen.

Nog tot zondagavond kan er geboden worden op enkele memorabele shirts. Die worden als NFT aangeboden op Catawiki. Je kan bijvoorbeeld bieden op het shirt van Tom Boonen toen hij in 2005 de Ronde van Vlaanderen won. De regenboogtrui van Johan Museeuw in 1996 staat er ook tussen.

Heel de collectie hoort bij een opzet van de Cycling Collectibles Club (CCC). Die willen alle hoogtepunten uit de geschiedenis als NFT aanbieden. Een NFT is een onvervangbaar bewijs van eigendom of code. Zo kan je een bestand aan een onvervalsbaar eigendomscertificaat koppelen. Dat kan bijvoorbeeld een foto, overwinning of muziekstuk zijn.

Paul De Geyter zit achter het initatief. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat ondertussen zo'n 60 renners aan de CCC verbonden zijn. Het doel is om 3 keer per jaar zeges van die renners als NFT aan te bieden. Daarna zullen die verkochte spullen nooit meer aangeboden worden.