Opmerkelijke nieuwkomer Lotto Dstny: "Gezien de puntenkwestie wil de ploeg op alle vlakken werken"

Lotto Dstny heeft een paar opmerkelijke nieuwkomers binnengehaald. Voldoende punten pakken blijft ook na de degradatie uit de WorldTour een thema dat zal blijven spelen.

Lotto haalde Eduardo Sepúlveda binnen, een Argentijn die drie jaar voor Movistar reed en nadien naar Androni Giocattoli trok. Het voortbestaan van die ploeg kwam in het gedrang, de toekomst van Sepúlveda oogde dus onzeker. "Ik zei tegen mezelf dat ik kalm moest blijven. Ik wist dat het mogelijk was dat ik geen contrat meer zou kunnen tekenen", zegt de 31-jarige renner hierover aan Ciclismo Internacional.

POST OP SOCIAL MEDIA

"Uiteindelijk zijn er mensen die weten dat je zonder ploeg zit, maar er zijn ook veel bestuurders en teams die niet op de hoogte zijn van mijn situatie." Sepúlveda deed hier iets aan om op social media over de situatie te posten. Enkele maanden later is de deal met Lotto beklonken.

"Mijn eerste contact met Lotto kwam er tijdens de Tour de Langkawi. Na een paar weken van gesprekken werd hun concrete interesse bevestigd." De traditie van de ploeg ligt vooral in de sprints en de klassiekers. Toch heeft ook een renner als Sepúlveda zijn plekje in het team. "Vanwege de puntenkwestie wil de ploeg op alle vlakken werken. Ze willen een groep klimmers vormen voor de klimwedstrijden en ik behoor tot die groep."