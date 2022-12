Opnieuw rouwen om voormalig wielrenner: Fransman Walter Bénéteau, die zeven keer de Tour reed, overlijdt op 50ste

Helaas moeten we alweer te vroeg rouwen om een voormalig wielrenner. Fransman Walter Bénéteau is op zijn 50ste heengegaan.

De voormalige profwielrenner is op deze zondag plots komen te overlijden. Volgens verschillende Franse media werd zijn dode lichaam aangetroffen op een hotelkamer in Bali, in Indonesië. De doodsoorzaak is nog niet meteen duidelijk.

SPRINTER

Walter Bénéteau bouwde als sprinter tussen 1995 en 2006 een profcarrière uit. Zijn grootste overwinningen waren zijn twee zeges in Boucles de l'Aulne, in 2000 en 2003. Voorts reed Bénéteau nog verschillende ereplaatsen bij mekaar.

Ook reed de ex-renner vanaf het jaar 2000 zeven keer de Tour de France. Evenveel keer haalde hij Parijs, een verdienste op zich. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte. Onlangs moest de wielerwereld ook Davide Rebellin afstaan, nadat die op zijn 51ste het dodelijk slachtoffer werd van een vluchtmisdrijf.