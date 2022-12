Van Wilder blijft wellicht niet voor eeuwig enkel de rechterhand van Evenepoel: "Ik heb zelf nog te veel ambitie"

Ilan Van Wilder was vorig jaar in de Vuelta de rechterhand van Evenepoel. De ambitie is echter nog aanwezig om zelf een resultaat te kunnen neerzetten in een grote ronde.

Van Wilder komt in een gesprek met Rouleur terug op het Vuelta-avontuur. "Bij één lastige rit was ik vooraan aan het werken voor Remco. Ik keek achterom en er zaten maar tien jongens meer in mijn wiel. Dan wist ik dat ik een goede job aan het doen was. Het verraste me niet. Ik weet dat mijn toekomst ligt in het klassementswerk."

Was Van Wilder dan niet van plan om als rechterhand van Evenepoel te blijven dienen in het rondewerk? "Dat is wat vele mensen vertelden, omdat ik een goede job deed. Mensen denken nu dat dit mijn rol is voor de rest van mijn carrière. Ikzelf zeg dat niet, de ploeg ook niet. Het zal waarschijnlijk niet zo zijn, want ik heb zelf nog te veel ambitie. Ik denk dat ik te veel talent heb om deze rol op te nemen op zo'n jonge leeftijd."

EVENTUEEL LATER SWITCH MAKEN

"Eerst wil ik proberen voor een klassement te gaan en zien hoe het gaat", verkondigt de 22-jarige renner van Quick.Step. "Als dat er niet in zit, kan ik nog altijd de switch naar helper maken als ik ouder ben." Wat betekent dit nu allemaal richting zijn programma voor 2023? "Het plan is dat ik mijn kans krijg in rittenkoersen van één week en naar een grote ronde ga."

Of dat aan de zijde van Evenepoel zal zijn in de Giro of niet, ligt nog niet helemaal vast. "Dat zal wellicht zijn als beste man in steun van Remco, of het kan ook dat ik naar een grote ronde ga in een vrije rol."