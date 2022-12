Tadej Pogačar staat ook in 2023 aan de start van de Ronde van Vlaanderen

De Sloveen debuteerde dit jaar in de Ronde van Vlaanderen.

Tadej Pogačar nam dit jaar voor het eerst deel aan de Vlaamse klassiekers. Hij wou zich vooral voorbereiden op de kasseienrit in de Ronde van Frankrijk, maar heeft de smaak duidelijk te pakken.

In Dwars door Vlaanderen werd hij nog tiende, maar in de Ronde van Vlaanderen domineerde Pogačar op de Oude Kwaremont. Enkel Mathieu van der Poel kon hem nog volgen en de twee reden samen naar de streep.

In de sprint keken Van der Poel en Pogačar echter te veel naar elkaar en keerden Dylan van Baarle en Valentin Madouas nog terug en werd Pogačar vierde. In 2023 wil hij beter doen met een nieuwe deelname, dat bevestigde hij op stage in het Spaanse Alicante.

Zijn aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zal bijna identiek dezelfde zijn als dit jaar met de UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en Dwars door Vlaanderen.