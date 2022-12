De ZLM Tour maakt zijn 1e etappes bekend

De ZLM Tour heeft de 1e etappes voor 2023 bekendgemaakt. Afgelopen seizoen won Olav Kooij de Nederlandse rittenkoers.

Afgelopen seizoen startte de ZLM Tour in Zeeland en ook in 2023 zal de Nederlandse rittenkoers in Zeeland starten. De wedstrijd zal met een proloog in ’s-Heerenhoek (Borsele) starten. Een dag later volgt de klassieke etappe over de Zeeuwse eilanden van Westkapelle (Veere) naar ’s-Heerenhoek.

De andere etappes zullen zich in Noord-Brabant en Limburg afspelen, maar die zullen pas later bekendgemaakt worden.

Afgelopen seizoen won Olav Kooij de ZLM Tour. Hij won 3 etappes en was vanaf de openingsetappe de leider in het klassement.