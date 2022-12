Terug naar crossen in de sneeuw: wat is nu nodig om in het veldrijden in deze omstandigheden succesvol te zijn?

Ze deden het al op de Amerikaanse kampioenschappen: crossen in de sneeuw. In Val di Sole is het de bedoeling om dat ook te doen. Wat is nu juist nodig om in zulke omstandigheden goed uit de verf te komen?

Ondanks dat het veldrijden een winterse sport is, is het niet zo dat er vaak wedstrijden in de sneeuw gereden. Verre van evident dus om daarmee om te gaan. Voor wie dat geen problemen biedt, is Wout van Aert. De Belgische kampioen veldrijden voerde vorig jaar op het witte tapijt een ferm nummer op, zonder veel fouten. Hij zal er deze keer niet bij zijn en dat geeft dan weer mogelijkheden voor andere crossers.

Welke capaciteiten moeten die dan juist hebben om de hand uit te steken naar de zege? Er zijn best veel gelijkaardigheden tussen rijden in de modder en koersen door de sneeuw. In beide gevallen kunnen renners met spekgladde stukken geconfronteerd worden. Dan is het kwestie om daarmee om te gaan. Schuiven is het sowieso. Wie rechtop kan blijven - ook al kost het moeite - bespaart zichzelf al een achterstand.

BANDENDRUK

De bandendruk is een belangrijke factor. Een magisch cijfer is er niet. De ideale bandendruk kan verschillen van crosser tot crosser. Cruciaal is wel dat de persoon op de fiets zich erbij comfortabel voelt en zo traag mogelijk kan rijden - wegens het beperken van het risico - terwijl het toch genoeg vooruitgaat in de wedstrijd. Er moet ook een bereidheid zijn om aanpassingen door te voeren: hierbij komen de mecaniciens in beeld.

Wat is de ondergrond precies, hoe liggen de sporen erbij? Allemaal zaken die renners en entourages in overweging moeten nemen. Zo kan het perfect zijn dat er in die optiek na de verkenning nog gevoelig wordt bijgestuurd.

IETS VOOR DE COMBO CROSS-MOUNTAINBIKE

Zo'n veldrit in de sneeuw is een soort ideale voorbereiding voor mountainbikewedstrijden, bij die renners die ook wat hebben met die discipline. Zij zullen wellicht dan ook scherp aan de start komen, wetende dat ze sowieso aan hun prestatie in Val di Sole iets positief gaan overhouden. Daarom ook dat er zeker een sterke Van der Poel verwacht mag worden.