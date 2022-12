Ayuso brandt na Vuelta-podium van ambitie: "Weet dat Pogačar de beste is, maar wil ooit proberen de Tour te winnen"

Met Tadej Pogačar heeft UAE de gedroomde kopman. Met Juan Ayuso heeft het voor de Tour mogelijk al een opvolger in eigen rangen.

Tijdens het trainingkamp van UAE luisterde VeloNews ook naar de ambities die de Spanjaard voor de toekomst aan de dag legt. "Ik ben een heel ambitieuze renner", zegt de derde uit de Vuelta. "Ik wil ooit proberen om de Tour te winnen. Dat is niets nieuw. Ik denk dat elke renner in mijn positie deze ambitie gehad heeft."

De 20-jarige Ayuso heeft ook een voorbeeld in eigen land. "Toen ik begon te kijken naar wielrennen, was Contador diegene die Tourwinst nastreefde; De Tour is die ene koers die ik wil winnen." Het toptalent zal dan wel nog wat geduld moeten koesteren. Volgend jaar is Pogačar zeker nog de uitgesproken kopman.

HUIDIG NIVEAU NOG ONVOLDOENDE

"Het is moeilijk om te zeggen, maar misschien staat Tadej in 2024 nog een trede boven mij en kan ik in 2025 zelf voor winst gaan. Misschien wil Tadej in 2024 de Giro rijden en gaat hij dat jaar niet naar de Tour. Ik moet blijven progressie maken, want met mijn huidig niveau kan ik de Tour nog niet winnen. Er is nog werk aan de winkel", beseft Ayuso.

"Ik weet dat Tadej nog de beste is en ik heb er geen probleem mee om dat te zeggen. Ik moet van hem leren en dan verbeteren, zodat ik op een dag in staat ben om de Tour te winnen."