Bennett had het lang lastig in eerste seizoen na vertrek bij Quick.Step maar heeft grote bron van motivatie voor 2023

Sam Bennett heeft meegemaakt wat al velen eerder ervaarden: na een vertrek bij Quick.Step is het verre van simpel om ook elders een hoog niveau te halen.

De Ierse sprinter is tijdens de ploegvoorstelling voor 2023 nog eens teruggekomen op het afgelopen seizoen, waarin de overwinningen lange tijd uitbleefden. Tot Bennett in de Vuelta wel zijn gram kon halen met twee ritoverwinningen.

TEVREDEN OVER TERUGKEER

"Ik ben echt tevreden over mijn beslissing om naar Bora-Hansgrohe terug te keren", zegt bennett ondanks die rollercoaster van het seizoen. "Het seizoen 2022 was lang frustrerend, maar op het einde van het jaar had ik het goede gevoel te pakken."

Het is dan ook de bedoeling om op die weg verder teg aan in 2023. "Dat is een grote bron van motivatie voor het volgende seizoen."