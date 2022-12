Lotto en Caleb Ewan niet naar Australische koersen begin 2023

In de Australische koersen deed Lotto het met Caleb Ewan vaak goed. Uitgerekend daar zal de Belgische ploeg volgend jaar niet te bewonderen zijn.

Terwijl Lotto in andere koersen onvoldoende punten haalde om degradatie uit de World Tour af te wenden, waren de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race vaak wel meevallers. Caleb Ewan zorgde in zijn thuisland immers meermaals voor succes. Dat zal straks niet kunnen wanneer het wielerseizoen 2023 aanbreekt.

Het Laatste Nieuws heeft bij Lotto-Dstny, zoals de ploeg volgend jaar zal heten, vernomen dat besloten is om de Australische koersen begin volgend seizoen over te slaan. Lotto heeft de mogelijkheid om dat te bepalen, net omdat het niet langer in de World Tour koerst. Dan valt ook de verplichting tot deelname aan alle World Tour-koersen weg.

STAGE IN JANUARI

Reden hiervoor zou zijn omdat ze bij Lotto-Dstny zo veel mogelijk renners en ploegleiders samen willen hebben op de stage in januari.