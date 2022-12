Marta Bastianelli hangt binnenkort haar fiets aan de haak

Marta Bastianelli heeft haar afscheid aangekondigd. Normaal zou ze nog een seizoen rijden, maar ze zal haar contract niet uitdoen.

Op het einde van het seizoen had Marta Bastianelli haar contract bij UAE ADQ met een jaar verlengd. Al zal ze dat contract niet volledig afwerken. Ze zal na de Giro Donne (30 juni tot en met 9 juli) stoppen. Dat zei ze in een gesprek met Bicisport.

"Alles heeft een begin en een einde en het wielrennen heeft me zo veel gegeven. Samen met de ploeg hebben we beslist dat de Giro mijn laatste koers zal zijn. Zo zal ik mijn carrière in Italië beëindigen, waar het ook allemaal begon.

Bastianelli won in 2019 de Ronde van Vlaanderen. Een jaar eerder had ze al Gent-Wevelgem en de Brabantse Pijl gewonnen. Ook won ze in 2017 een rit in de Giro Donne. Daarnaast werd Bastianelli in 2019 Italiaans kampioen en in 2018 Europees kampioen. In 2007 werd ze als 20-jarige wereldkampioen.