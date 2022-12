Tim Merlier over het begrip 'supertalent' en verschil tussen cross en weg: "Met Mathieu en Wout erbij valt het nooit stil"

Tim Merlier weet hoe het is om met Mathieu van der Poel en Wout van Aert te rijden. Op de weg of in de cross. En dat is toch anders.

Merlier was te gast bij de podcast De Rode Lantaarn en vergeleek daar het wegwielrennen met het veldrijden. "Op de weg kun je met een iets mindere conditie nog een prijsje rijden. Ik denk dat het in de cross tien jaar geleden iets meer stilviel. Met Mathieu van der Poel en Wout van Aert erbij, valt het gewoon nooit stil. De cross is echt eerlijk. Je mag bijna geen pech hebben, of je komt gewoon niet in het stuk voor."

Voor Van der Poel & co gelden er andere wetten. "De start wordt gegeven en lijkt superbelangrijk, al zie je bij Mathieu dat dat zo belangrijk nog niet is. Na een halve ronde rijdt die toch vooraan. Het tempo ligt zo hoog dat het moeilijk is om op te schuiven als je niet Mathieu of Wout bent."

NIET HOOG VAN DE TOREN BLAZEN

Over zichzelf dan: Tim Merlier beschrijft zichzelf in het geheel niet als een supertalent. Terwijl hij op de weg wel bij het kransje renners is met de hoogste sprintsnelheid. "Daar hoor ik wel bij. Als je over het inhoudelijke spreekt, ben ik geen supertalent. Ik heb gewoon een goede sprint. Ook een talent, maar ik ben niet het type die van zichzelf gaat zeggen dat hij een supertalent is."

Met andere woorden: het is hard werken om succes te behalen in de koers. "Je hebt renners die na twee-drie weken trainen met een goede conditie voor de dag komen. Andere jaren heb ik toch zelf moeite moeten doen om in conditie te geraken. Dit jaar vind ik wel dat ik met een goede basis het seizoen geëindigd ben na de Vuelta."