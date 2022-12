Tour de France zal dé Girorevelatie kunnen verwelkomen: "Je moet minstens één keer in je leven de Tour rijden"

Als je tot revelatie kan uitgroeien in de Giro, dan moet deelname aan de Tour de France toch ook om de hoek loeren? Het is wel degelijk het geval voor Juan Pedro López.

De Spanjaard was in de Giro beste jongere, eindigde tiende in het eindklassement en mocht acht keer de roze leiderstrui aantrekken. De 25-jarige renner van Trek-Segafredo maakt bij AS de balans op van zijn rondewerk tot dusver. "Ik heb drie Vuelta's en één Giro gereden, iets wat tien jaar geleden ondenkbaar was. Wat ik nog mis, is het maken van mijn debuut in de Tour."

Voor López meteen de gelegenheid om met een aankondiging te komen. "Dit is het jaar om dat te doen: ik zal de Tour rijden. De ploeg deed me het voorstel om in Frankrijk aan de start te komen. Dat idee kwam in eerste instantie niet in mij op. Na er goed over te hebben nagedacht, besloot ik dat dit het jaar was."

UNIEKE EN SPECIALE KOERS

Het is alleszins iets dat nog op zijn verlanglijstje stond. "Je moet toch minstens één keer in je leven de Tour de France rijden", vindt López. "Iedereen zegt dat het een unieke en speciale koers is. Ik wil het van binnenuit beleven."