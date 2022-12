De ZLM Tour verbindt zich voor de komende 3 jaar met een vast decor voor de slotetappe

In 2023, 2024 en 2025 zal de ZLM Tour telkens in dezelfde regio eindigen. De Nederlandse rittenkoers heeft een verbintenis voor de slotetappe gesloten.

De komende 3 jaar zal de ZLM Tour telkens in Oosterhout eindigen. De organisatie sloot een akkoord met de gemeente in Noord-Brabant om de start- en aankomstplaats van de laatste etappe te zijn.

In de afgelopen Vuelta, die in Oosterhout passeerde, werd het zaadje voor de samenwerking gepland: De organisatie zag het enthousiasme in het dorp en zag een mooi sportieve combinatie met de gemeente.

In 2023 zal het al de 1e keer zijn dat de ZLM Tour in Oosterhout toekomt. De start zal in het centrum liggen. Daarna volgt een lus in het oosten. Ten slotte volgen nog enkele ronden over een plaatselijk parcours. Zo zullen we een opvolger voor Olav Kooij kennen.