Sagan is incident met Van Aert in de Tour nog niet vergeten: "Ik wacht tot hij naar mij toekomt, want ik zal niet naar hem gaan"

Sagan en Van Aert zullen wellicht nooit de beste vrienden worden.

In de Tour van 2020 hadden Peter Sagan en Wout van Aert een eerste aanvaring. In de elfde rit probeerde Sagan in een klein gaatje te duiken bij Van Aert en gaf hem ook nog een duwtje. Van Aert reageerde toen met een middelvinger richting Sagan.

Dit jaar was het in de derde rit van de Tour weer van dat. Van Aert ging even op wandel met Sagan en deed de deur dicht. Groenewegen won de rit, Van Aert werd voor de derde keer op rij tweede. Dit keer wees Sagan als schuldige naar Van Aert. En het is nog altijd niet vergeten bij Sagan.

"Tijdens de Tour beledigde hij me en daarvoor heb ik nog geen excuses gekregen. Hij stelde me als persoon teleur. Ik wacht tot hij naar mij toekomt, want ik zal niet naar hem gaan. En ik denk dat hij zelf ook begrijpt waarom dat zo is", zegt de Slowaak bij La Gazetta dello Sport, die Van Aert wel nog "een groot kampioen" noemt.

De laatste kilometer van rit drie in de Tour 2022