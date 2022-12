Van Den Spiegel reageert nu toch op kritiek Sven Nys: "Als je iets verandert in het wielrennen pleiten veel mensen voor status quo"

De CEO van Flanders Classics vindt de kritiek van Nys niet terecht.

Sven Nys was vorig weekend nog bezorgd over de toekomst van de Wereldbeker doordat er volgens hem te veel Wereldbekermanches zijn. De CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, wou bij Sporza geen commentaar geven op die kritiek, maar dat deed hij wel bij in de podcast MIDMID Mondial.

"Ik denk dat er heel wat mensen, en niet alleen Sven Nys, altijd moeite hebben met verandering, zeker in het wielrennen. Als je dan iets verandert, dan pleiten veel mensen voor status quo. In het geval van Sven is dat nu ook zo."

Dublin als wereldbeker was top. Mooie locatie en super fijne sfeer. Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport. pic.twitter.com/P60dIrXw33 — Sven Nys (@sven_nys) December 11, 2022

"Er is teveel cross, daar kunnen we het over eens zijn. Maar er zijn niet teveel Wereldbekers. Er zijn genoeg voorbeelden uit andere sporten waar Wereldbekers ook dat aantal bedragen. Daar gaat het dus niet over. We moeten ons wapenen voor de toekomst."

Onontgonnen markten

De verandering en de uitbreiding van de Wereldbeker is volgens Van Den Spiegel noodzakelijk voor de toekomst van de sport als veldrijden.

"Dat stoort mij ook een beetje, dat sommige mensen niet snappen dat de waaier aan keuze van sporten die je als kijker kunt beleven, veel groter is geworden dan vroeger. Veldrijden is, behalve in Vlaanderen, nog altijd geen grote sport. Als die in 2030 nog wil bestaan, dan moeten we daar nu mee bezig zijn. "

"Het is een heel aantrekkelijk tv-product, mensen kijken er nog altijd heel graag naar. Er zijn ook nog onontgonnen markten. We hebben dat zondag gezien in Ierland, we gaan dat komend weekend ook terugzien in Val di Sole. Dat is elke keer een schot in de roos. Maar wij denken in Vlaanderen heel vaak: 'Als het niet in Vlaanderen is, dan is het niet goed'."