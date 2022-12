Erwin Vervecken reageert op discussie rond rugproblemen crossers en verwijst naar voorwaarde UCI voor parcoursen

Rugproblemen kunnen crossers ervan weerhouden hun beste prestaties te leveren. De parcoursen in Vlaanderen worden uit bepaalde hoeken aangehaald als één van de oorzaken voor rugpijn bij veldrijders.

Thibau Nys lijkt de volgende in het rijtje te zijn, nadat eerder al Mathieu van der Poel met ernstige rugproblemen kampte. Sporza ging polsen bij parcoursbouwer Erwin Vervecken naar wat hij denkt over het mogelijke verband tussen veldritparcoursen en dat fysieke leed.

"Rugproblemen zijn eigen aan veldrijders. Zelf ging ik ook wekelijks naar de osteopaat, Bart Wellens heeft heel zijn leven last gehad van zijn rug. Ik denk niet dat er nu spectaculair meer rugproblemen zijn bij veldrijders", ziet de ex-crosser niet meteen een reële toename. "Alleen is de cross nu meer gemediatiseerd en komen die rugproblemen meer in het nieuws."

GROTERE LUSSEN

Het zijn vooral bochten van 180 graden die door critici van de parcoursen op de korrel worden genomen. "Die bochten zijn erin gekomen om de cross beter in beeld te brengen en aantrekkelijker te maken voor de televisiekijker." Is er dan geen alternatief? "Je kan veel grotere lussen leggen zoals in het buitenland. Maar dan moet je daar wel de mogelijkheid toe hebben."

Vervecken doelt hiermee dat een veldritparcours moet bestaan uit een rondje van minimaal 2,5 kilometer, volgens de UCI-bepaleingen. "Om aan dat totaal te geraken leggen parcoursbouwers dan sneller 180 graden-bochten."