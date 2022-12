Ex-winnares verwacht pas na Parijs-Roubaix haar rentree te maken

Elizabeth Deignan koerste in 2022 door een zwangerschap niet. In 2023 wil ze haar rentree maken. Al kan dat nog enkele maanden duren.

In 2021 reed Elizabeth Deignan voorlopig haar laatste wedstrijd uit haar carrière. Dat was de Women's Tour. Een week ervoor had ze nog Parijs-Roubaix gewonnen. Enige tijd na de Women's Tour kondigde ze aan dat ze zwanger was van haar 2e kindje. Daardoor reed ze in 2022 geen enkele wedstrijd.

Ondertussen is Deignan al bevallen van haar kindje. In 2023 zal ze haar rentree in het peloton maken. Dat vertelde ze tijdens een vraag- en antwoordsessie op Instagram. Ze spreekt van een conservatief plan: "Dat plan is om pas in mei terug te beginnen. Dus na Parijs-Roubaix. Al kan dat nog veranderen, want het is nog enige tijd tot april."

Verder vertelde Deignan dat het herstel na de geboorte van haar 2e kindje meer tijd in beslag neemt. Eerder miste ze al het seizoen 2018. Daarna won ze Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix en La Course. Deignan ligt nog tot eind 2024 onder contract bij Trek-Segafredo.