UAE-klimmer juicht komst Wellens toe en vindt Pogačar nog straffer dan Contador: "Hij wint ook klassiekers"

UAE is dit jaar niet enkel de ploeg van Tadej Pogačar, maar ook van Tim Wellens. Een andere klimmer is blij met diens komst, want een kopman als Pogačar verdient een sterke ploeg.

In een gesprek met BICI Pro vergelijkt Rafal Majka Pogačar met Alberto Contadro. De Pool is hiervoor de aangewezen man, want hij heeft met de twee groterondewinnaars in de ploeg gezeten. "Beiden zijn sterk in hun hoofd, indrukwekkend. Beiden geven nooit op, ze zijn niet bang."

Als Majka één iemand moet kiezen die het meest imponeert, is het Pogačar. "Wat me opvalt aan hem, is dat hij ook Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije gewonnen heeft. Alberto was ook een kampioen, die de Tour, Giro en Vuelta won. Maar Tadej is het hele jaar door sterk. Dit jaar wilde hij echt Lombardije winnen. Het zijn twee kampioenen, maar voor mij heeft Tadej nog dat tikkeltje meer, want hij wint ook klassiekers."

PLOEG GROEIT NOG

Enkel in Vlaanderens Mooiste liep dat nog mis. "Dat hij de Ronde van Vlaanderen niet won, kwam enkel door onervarenheid." Majka gaat ook in 2023 de rol van meesterknecht op zich nemen en daar voelt hij zich prima. "Dit team groeit. De renners zijn verbeterd, het materiaal is verbeterd. Daarnaast zijn renners als Wellens en Grosschartner erbij gekomen, die sterk zijn op beklimmingen."