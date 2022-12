🎥 Lotto Dstny geeft sneak peek van zijn outfit voor 2023

Lotto Dstny heeft de bekendmaking van zijn outfit voor 2023 aangekondigd. Daar voegden ze een filmpje aan toe.

Enkele ploegen toonden al hun wieleroutfit voor 2023. Onder meer Soudal Quick-Step deed dat al.

Lotto Dstny (in 2022 nog Lotto Soudal, red.) zal binnenkort ook zijn outfit bekendmaken. Op sociale media verspreidden ze een kort video. Daarin zei de ploeg dat op 20 december om 12 uur de nieuwe tenue zal bekendgemaakt worden. Verder is nog te zien dat rood opnieuw dominant zal zijn. Lotto zal in witte letters op het shirt staan.