Spaanse veldrijder Felipe Orts blijft nog een jaar langer voor hetzelfde team uitkomen

Felipe Orts is één van de weinige bekende Spanjaarden uit het veldrijden. Zijn team blijft een jaar langer op hem een beroep doen.

De 27-jarige Orts is verbonden aan het wielerproject van Burgos. In het wegwielrennen komt Orts uit voor ProTeam Burgos-BH, dat we steevast terugzien in de Vuelta. In het veldrijden heet zijn ploeg Teika-BH-GSport. Dit alles blijft nog even zo, want Orts heeft zijn contract verlengd tot het einde van 2023.

"Heel blij om nog een seizoen in het team te blijven", reageert de Spaanse veldritkampioen op de site van Burgos-BH. Volgens de renner heeft hij het vertrouwen dat hij van de ploeg gekregen heeft teruggegeven met resultaten. "Uiteindelijk is het een zeer vruchtbare verbintenis."

💥 @felipeorts15 celebra su renovación con el equipo para la próxima temporada.

🗣️ "Vamos a seguir trabajando juntos para crecer, y progresar junto al desarrollo del equipo". https://t.co/togvzsKfIo — Burgos BH (@BurgosBH) December 18, 2022

Eentje die dus zal worden verdergezet. "We zullen blijven samenwerken om te groeien en vooruitgang te boeken", verzekert de man die dit seizoen al drie overwinningen boekte in C2-veldritten.