"Uitboarden": Puck Pieterse zoekt na Wereldbekerzege in Val di Sole opnieuw de sneeuw op snowboard op

Geef Puck Pieterse maar sneeuw. Of het nu in een Wereldbeker in de cross of op haar snowboard is. De Nederlandse is in Italië nog gaan 'uitboarden'.

Die term heeft ze er zelf op Strava aan gegeven. Het is eens iets anders dan uitlopen. Na het winnen van de Wereldbekercross in Val di Sole leek het haar wel iets om in Mezzana haar snowboard boven te halen. Sneeuw lag er toch genoeg in deze regio in Italië. 52 KILOMETER 'UITBOARDEN' En dat was niet voor heel even: Puck Pieterse legde op haar snowboard liefst een afstand van 52,5 kilometer af, zo blijkt uit haar Strava-account. De renster van Alpecin-Deceuninck kon zich zo 3 uur en 35 minuten lang amuseren in de sneeuw. Deze wintertrip heeft haar het voorbije weekend een heleboel mooie herinneringen opgeleverd. Door haar overwinning in Val di Sole nadert ze ook op leidster Fem van Empel in de Wereldbeker, al heeft die nog wel enige marge in het klassement.