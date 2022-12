Zwitser van Quick.Step supertevreden in het geheel maar liep teleurstelling op in Giro: "Een bittere dag"

Niet enkel de vooraf al bekende namen droegen bij aan het seizoen van Quick.Step. Ook de Zwitser Mauro Schmid heeft zijn waarde bewezen.

Dat deed Schmid onder meer door een rit in de Coppa & Bartali te winnen en de eindzege te pakken in de Baloise Belgium Tour, na een superspannende strijd met Tim Wellens. "Over het algemeen ben ik supertevreden over mijn seizoen", zegt Schmid dan ook aan Radsport.

© photonews

Het was nog maar zijn tweede seizoen als prof op het hoogste niveau. De uitdaging was dus om progressie te boeken en Schmid heeft wel het gevoel dat dat gelukt is. "Ik heb al mijn doelen kunnen verwezenlijken. Ik ben veel constanter gaan koersen en kon van de eerste tot de laatste wedstrijd mijn ding doen."

Ook in de Giro reed de 23-jarige renner sterk. Het dichtst bij een ritoverwinning kwam hij daar op de derde laatste dag. Schmid maakte misbaar omdat hij volgens hem een duw kreeg en Bouwman ging met de ritzege aan de haal. "Dat was een bittere dag. Ik was flink geïrriteerd, omdat ik ervan overtuigd was dat ik de sterkste was in de kopgroep."