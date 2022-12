Zdeněk Štybar ondervond vaak nadelen van sterke Wolfpack: "Ik mocht niet meer doen dan dat"

Zdeněk Štybar (37) neemt eind dit jaar afscheid van Quick Step-Alpha Vinyl.

Zdeněk Štybar verlaat na twaalf jaar de ploeg van Patrick Lefevere. Als veldrijder kreeg hij er een kans om op de weg te rijden. De Tsjech boekte dan ook enkele mooie successen met bijvoorbeeld overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 in 2019.

Toch ondervond Štybar vaak ook de nadelen van de sterke voorjaarsploeg, die uit meerdere kopmannen bestond. "Ik zat vaak in de tweede groep, waar ik alleen mocht volgen, reageren op demarrages en helpen mijn ploegmaat te winnen. Ik mocht niet meer doen dan dat", zegt hij in de podcast De Rode Lantaarn.

Štybar beseft nu dat hij het soms misschien wel anders had moeten doen in bepaalde koersen. "Als iemand kan winnen, geeft dat een hele goede voldoening. Maar achteraf denk ik wel: 'Mmisschien was ik te braaf.' Ik moest ook gewoon een paar keer proberen om als eerste te gaan", zegt de Tsjech nog.