Laurens Sweeck laat zich niet afschrikken door Grote Drie in het zand in Mol: "Ga sowieso voor een podiumplaats"

Laurens Sweeck bereidde zich in Spanje voor op de drukke kerstperiode.

Laurens Sweeck (29) lijkt dit seizoen eindelijk de beste versie van zichzelf gevonden te hebben en won al vier keer. In totaal stond hij in twaalf van zijn achttien crossen op het podium en eindigde hij nog niet buiten de top tien.

In Spanje bereidde Sweeck zich voor op de heel drukke kerstperiode, waarin hij de leiding verdedigt in twee klassementen, de Superprestige en de Wereldbeker. "De leiding in de Superprestige en de Wereldbeker wil ik niet zomaar weggeven maar ik weet dat het lastig gaat worden om te slagen in mijn opzet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Eerst volgt de cross in Mol op vrijdag, met voor de tweede keer dit seizoen de 'Grote Drie' aan de start. "Dat Pidcock, Van Aert en Van der Poel daar ook zullen starten, dat maakt niet veel uit. Het schrikt me zeker niet af. Ik ga sowieso voor een podiumplaats, zeker op een omloop die me ligt", zegt Sweeck nog. Afspraak vrijdag om, let op, 17u30.