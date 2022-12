📷 Ieder zijn eigen tussenseizoen: Mauri Vansevenant blijft in de eerste plaats ook een boerenzoon

Op trainingskamp gaan met de ploegmaats hoort bij het tussenseizoen voor Mauri Vansevenant, maar evenzeer zijn rol als boerenzoon.

Zijn ploeg Quick.Step Alpha Vinyl heeft een opvallende foto gedeeld, waarop de 23-jarige West-Vlaming een kalf aan het zogen is. "Activiteiten tijdens het tussenseizoen voor Mauri Vansevenant", kunnen ze er bij zijn team zelf om lachen.

Het zogen van een kalf zal niet bij elke renner deel uitmaken van het tussenseizoen. Mauri Vansevenant is ook in deze periode van het jaar nog altijd een boerenzoon, een term die ook internationaal meer bijklank kreeg sinds het onvergetelijke interview van ploegmaat Yves Lampaert nadat die het geel veroverde in de Tour de France.

Voor Mauri Vansevenant zal mee helpen op de boerderij van zijn ouders een welgekomen afleiding zijn. Van vader Wim, zelf oud-wielrenner, krijgt hij misschien dan ook nog tips die hij in de koers kan gebruiken.