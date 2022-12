Dries De Pooter (20) wachtte doelbewust met overstap naar WorldTour: "Belangrijk om niet te snel volgende stap te zetten"

Dries De Pooter is alweer een aanstormend Belgisch talent dat de komende jaren potten kan breken.

Dries De Pooter tekende op zijn 18 al een contract bij Intermarché-Circus-Wanty (zoals de ploeg vanaf 1 januari zal heten), maar reed dit jaar nog eerst acht maanden bij Hagens Barman Axeon, het belofteteam van Axel Merckx.

Dat was een doelbewuste keuze van De Pooter. "Het was altijd het plan om in 2023 bij het team te komen. Ik was pas 18 jaar oud toen ik tekende. Het was mijn keuze omdat ik het gevoel had dat ik een extra jaar bij de U23 kon gebruiken. Het is belangrijk om niet te snel de volgende stap te zetten", zegt hij bij Domestique.

Wat voor programma De Pooter in zijn eerste jaar bij de profs zal rijden is nog niet helemaal duidelijk. "Je zult me zeker tegenkomen in sommige semi-klassiekers in Vlaanderen, of het nu gaat om het team te helpen of misschien om meer te bereiken. Ik moet in dat soort koersen nog veel leren voordat ik de Ronde van Vlaanderen en Roubaix ga rijden."