Voorbeschouwing Wereldbeker Gavere: Kan Van der Poel zich herpakken of demonstreert Van Aert nog eens?

Op tweede kerstdag zijn de crossers weer aan zet in Gavere.

Na zijn achtste plaats in Val di Sole en de tik van Wout van Aert in Mol is het de vraag hoe Mathieu van der Poel de kerstdagen heeft beleefd. In tegenstelling tot bij Van Aert voelde het in Mol echt niet goed aan.

Bij de vrouwen moet de zege bij Shirin van Anrooij in Mol deugd gedaan hebben. Maar ook Brand en Worst deden het bij hun terugkeer niet slecht. Leidster Fem van Empel is afwezig en dat kan mogelijkheden bieden voor de rest.

In februari werd de Superprestige nog beslist in Gavere, nu promoveerde de cross naar de Wereldbeker en kreeg het een plekje midden in de drukke kerstperiode.

Parcours

Het parcours in Gavere zou niet heel veel wijzigingen ondergaan hebben, maar hier en daar zou toch nog een strook aangepast zijn waardoor de cross nog zwaarder zou zijn dan anders.

Gavere is ieder jaar een klassieker in de cross, waarin lichtgewichten door het hoogteverschil in het voordeel zijn. In tegenstelling tot in februari, toen het kurkdroog was in Gavere, wordt nu wel modder verwacht, en dan komen ook de renners met veel power naar voor.

😍 Any CX fan knows this course by heart. 👌 Here comes a true classic #CXWorldCup round! 🏆 pic.twitter.com/VeFj6STXUF December 22, 2022

Favorieten vrouwen

Puck Pieterse komt terug na afwezigheid in Mol en is weer bij de topfavorieten voor winst. Shirin van Anrooij kwam terug van stage en toonde in Mol haar uitstekende vorm. Kan ze haar leeftijdsgenote het vuur aan de schenen leggen nu Van Empel afwezig is?

Lucinda Brand won de twee voorbije edities in Gavere en deed het aardig in Mol. Hetzelfde geldt voor Annemarie Worst, die na anderhalve maand terug keerde. Betsema en Alvarado sloegen Mol ook over en stonden in het verleden al op het podium in Gavere. Zoe Bäckstedt werd vierde in Mol, net als in Gavere vorig jaar, wat kan de piepjonge Britse?

Favorieten mannen

Wout van Aert gaf Mathieu van der Poel een mentale tik in Mol en zal vol vertrouwen afzakken naar Gavere. Van der Poel moet zich dan weer herpakken als hij nog eens wil winnen. Ook Tom Pidcock moet meer een parcours op zijn maat vinden en zou meer voor de zege moeten kunnen meedoen dan in Mol.

Lars van der Haar won in februari in Gavere en komt net terug van een stage. Hoe goed zal hij die verteerd hebben? Ook Michael Vanthourenhout sloeg Mol over en moet in Gavere een parcours op zijn maat vinden. Laurens Sweeck kon zich nooit echt tonen in het zand in Mol, maar werd toch vierde.

Ook een klimmer als Quinten Hermans moet uit de voeten kunnen in Gavere. De Zwitser Kevin Kuhn verraste in Val di Sole met een derde plaats, net als Niels Vandeputte, die tweede werd. Thibau Nys startte in Mol sterk, viel dan terug, maar werd toch nog zesde, kan hij zich opnieuw tonen?