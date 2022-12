Grote verwachtingen voor Richard Carapaz bij nieuwe ploeg: "Leren van zijn ervaring en kwaliteit"

Met Richard Carapaz gaat een kandidaat-winnaar in de grote ronden naar een nieuwe ploeg. De verwachtingen zijn daar niet min.

Carapaz zal aan het einde van het jaar Ineos Grenadiers verlaten voor EF Education. Daar zal de olympisch kampioen de grote kopman worden in het rondewerk. Carapaz zal er met Cepeda en Caicedo nog twee andere Ecuadorianen terugvinden.

PLOEG HELPEN

Onlangs liet Jonathan Caicedo zich hier over uit bij Extra. "Ik voel me al helemaal thuis bij de ploeg en we verwelkomen nu nog eens twee landgenoten. Ik weet zeker dat ze de ploeg zullen helpen", verwacht Caicedo veel van hen allebei.

Van Carapaz hoopt men dat hij met zijn staat van dienst het algemene niveau van de ploeg omhoog kan tillen. "Ik hoop te leren van zijn ervaring en zijn enorme kwaliteit", zegt Caicedo.