Met Tim Merlier komt er opvallende naam bij in Gavere: "Zwaar onder de indruk van Wout en Mathieu"

Veldritafspraak in Gavere vandaag en daar zal ook Tim Merlier aan de start staan. Net als Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Voor Merlier is het zijn eerste cross in België dit seizoen, nadat hij wel al tweede werd in een Franse veldrit in Orée d'Anjou. Om het tegen Van Aert en Van der Poel op te nemen, is natuurlijk nog wel iets anders. "Ik was zwaar onder de indruk van Wout en Mathieu", verwijst Merlier bij HLN naar hun prestatie in Mol. "Hun basisconditie is enorm hoog. Die zitten à bloc, maar kunnen toch nog een versnelling plaatsen."

HOGE BASISCONDITIE VEREIST

Ook de anderen moeten dus met een goede basisvorm zich aan de start presenteren. "Als je basisconditie niet hoog is, strompel je als een patattenzak door het zand." Merlier wil in Asper-Gavere uiteraard zeker niet gedubbeld worden. Al is niets gegarandeerd.

"Toen ik Wout en Mathieu in Mol tekeer zag gaan, ben ik toch een beetje in paniek geschoten. De tiende werd op vier minuten gereden, als je dan in vijftiende positie rijdt, scheelt het niet veel. Het boezemt dus wel schrik in", geeft Merlier toe.