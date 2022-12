Opnieuw Wout van Aert vs Mathieu van der Poel: derde ontmoeting van seizoen moet aantonen wie voortouw neemt

Wout van Aert en Mathieu van der Poel allebei op het podium? Als hun derde ontmoeting van het seizoen daar niet op uitdraait, zou het een verrassing zijn.

Op tweede kerstdag krijgen we in Gavere opnieuw een strijd te zien tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Er komen in de volgende weken nog wel meer van die duels, maar tot dusver hebben we er zo nog niet al te veel gezien dit seizoen. Momenteel is de stand 1-1.

Beide toppers kwamen mekaar een eerste keer tegen in Antwerpen, waar Wout van Aert zijn eerste cross van het seizoen reed. Zijn tweede plek in de Scheldecross gaf hem moed, maar Van Aert moest wel 23 seconden toegeven op Van der Poel. Bij een weerzien in Mol was Van Aert dan weer veruit de betere. Van der Poel kreeg aan het Zilvermeer 56 seconden aan de broek.

© photonews

Twee keer hebben ze dus tegen mekaar gereden in het veld, evenveel keer was er toch sprake van enige afstand. Komt het in Gavere dan echt eens tot een spannend duel? Of kan één van beiden misschien een statement maken en zich lanceren om nog vaker te winnen de komende weken? Deze namiddag zal blijken wie zich op 2-1 kan hijsen.