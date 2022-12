Sven Nys haalt herinnering op aan één van zijn vele overwinningen in Asper-Gavere

Asper-Gavere staat op het menu. En wie Asper-Gavere zegt, zegt Sven Nys. Tijdens zijn eigen actieve carrière als veldrijder was Nys daar maar liefst negen keer de beste.

Op deze tweede kerstdag zal Nys vooral benieuwd zijn hoe zijn renners en rensters bij Baloise Trek Lions het er vanaf brengen. Op zijn sociale media verwijst Nys wel nog een keertje naar één van zijn vele zeges in Gavere, kwestie van meteen in de goede sfeer te zitten.

Nys postte een link naar een samenvatting op YouTube van de wedstrijd in Gavere in het seizoen 2007-2008. Met een flukse versnelling maakte Nys op korte tijd destijds het verschil. De Fransman Mourey werd tweede, Bart Wellens derde. Het was de vijfde overwinning van Nys in Gavere, er zouden er nadien dus nog vier volgen.

Wanneer iemand er op Twitter op wees dat een comeback misschien nog aan de orde zou zijn, kwam Nys nog met een wijze raad voor al zijn volgers. "Maak nooit een comeback, kiest het juiste moment om een hoofdstuk af te sluiten en geef je leven een nieuwe uitdaging."