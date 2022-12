Grote Drie zorgden voor spektakel en volksmassa in Gavere: "Niet overschatten" en "Nog altijd teveel veldrijden"

Het was over de koppen lopen in Gavere maandag.

Cross op tweede kerstdag in een klassieker als Gavere. Het zorgde voor heel wat volk langs het parcours, zo'n 15.000 mensen wordt er geschat. Van Aert, Van der Poel en Pidcock zorgden niet alleen voor extra volk, maar ook voor spektakel.

Volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, is de kerstperiode sowieso een periode die veel volk trekt naar het veldrijden. "Hun aanwezigheid scheelt iets, maar je mag het ook niet overschatten. We merken 10 à 20 procent verschil in de ticketverkoop, ook niet meer dan dat. Mensen houden sowieso van deze sport", zei hij bij Sporza.

De drie komen nog enkele keren samen aan de start dit seizoen, de vraag is maar of dat de komende jaren ook zo zal zijn. "Er is nog altijd een teveel aan veldrijden. We moeten kijken hoe we dat in de toekomst zullen organiseren. Maar in deze periode geniet iedereen ervan en het trio komt graag aan de start, maar ik weet niet of dit nog de toekomst van het veldrijden is", zei Van Den Spiegel nog.