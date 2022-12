Terug hersteld: Eli Iserbyt start in Heusden-Zolder

Eli Iserbyt start in Heusden-Zolder. Dat heeft de ploeg bekendgemaakt.

In Val di Sole kwam Eli Iserbyt ten val en hij moest op een brancard afgevoerd worden. Hij had geen breuken opgelopen, maar had wel last van de rug. Daardoor liet hij de cross in Gavere aan zich voorbijgaan.

Een dag na Gavere zal Iserbyt er wel bij zijn in Heusden-Zolder. Pauwels Sauzen-Bingoal maakte dat op sociale media bekend.

In Heusden-Zolder wil Iserbyt zijn 3e plaats in de stand van de Superprestige verdedigen. Hij heeft 3 punten achterstand op het duo Laurens Sweeck en Lars van der Haar.