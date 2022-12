Annemiek van Vleuten hekelt het gerobotiseerd wielrennen: "Ik vind het gevaarlijk"

Annemiek van Vleuten ziet een trend niet graag gebeuren. Dat is die van het gerobotiseerd wielrennen.

De laatste jaren worden de prestaties in het wielrennen steeds meer gemaximaliseerd. De vermogensmeters worden duchtig gebruikt en het eten van de renners wordt strikt afgewogen.

Annemiek van Vleuten is geen fan van die manier van trainen. "Het idee van gerobotiseerd wielrennen vind ik gevaarlijk", vertelde ze aan het Nederlandse Trouw. "Je hebt er die heel extreem trainen. Dat houden ze 2 jaar vol en raken dan opgebrand. Ik zie het met lede ogen aan."

Nochtans was van Vleuten iemand die vroeger altijd met een bepaald vermogen na een training thuis wou komen. "Nu schaam ik me daar rot over, maar tegenwoordig werk ik er voor 95% hard voor. Bij de overige 5% is het plezier. Ik kan me focussen, maar alleen als de druk tussen de wedstrijd eraf gaat. Ik ben ook een mens", aldus van Vleuten.

"Prestaties hebben een basis in plezier, niet in de dwang van een coach. Ik doe extreme trainingen, maar dat hoeft niet extreem vervelend te zijn. Dat probeer ik uit te dragen", besloot van Vleuten.