Lars van der Haar is de nieuwe leider in de Superprestige: "Maar Diegem zal weer pittig worden"

Lars van der Haar eindigde in Heusden-Zolder 3e en werd de nieuwe leider in de Superprestige. In Diegem zal hij die al proberen te verdedigen.

Na Wout Van Aert en Mathieu van der Poel reed Lars van der Haar als 3e over de finish. Al had het heel wat moeite gekost. "Mijn stuur klapte naar beneden net na de afdaling voor de finishlijn", vertelde van der Haar in het flashinterview. "Daardoor moest ik mij op kop zetten om als 1e de materiaalpost in te duiken en weer helemaal achteraan de groep aan te sluiten. Maar daarna viel die groep helemaal uit elkaar en moest ik iedereen weer inhalen." Uiteindelijk kon van der Haar tot bij Pidcock komen en finishte hij als 3e. "Ik had gewoon besloten om te blijven rijden en achteraf te zien waar het schip zou stranden", aldus van der Haar. Van der Haar is de nieuwe leider in de Superprestige en kan die een dag na Heusden-Zolder verdedigen. "Diegem zal opnieuw een pittige cross worden. Ik ga gewoon opnieuw voor een goede uitslag en daarna zien we wel wie voor en achter mij zal geëindigd zijn", besloot de Nederlander.