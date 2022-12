Yves Lampaert het gezicht van West-Vlaamse campagne voor meer verkeersveiligheid

Een campagne voor meer verkeersveiligheid is geen overbodige luxe. Yves Lampaert werkt daar dan ook graag aan mee.

Lampaert is dit jaar het gezicht van de West-Vlaamse verkeerscampagne 'Fietstoerisme in harmonie'. Een campagne die in 2010 is ontstaan en waar onder meer gouverneur Carl Decazluwe, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond aan meewerken.

DRINKBUS

Elk jaar benadrukt deze campagne de kwetsbaarheid van de fietsers in de gehele verkeersproblematiek en kiest het ook een bekende wielrenner wiens afbeelding op een drinkbus komt. Dat is deze keer dus Yves Lampaert. Deze drinkbussen zullen ook verdeeld worden op de Velofollies, die eind januari doorgaan in Kortrijk.

Yves Lampaert weet vanuit zijn ervaringen uit de koers natuurlijk dat een ongeval op de fiets snel gebeurd is en schaart zich dan ook maar al te graag achter deze actie.