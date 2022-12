Dan toch: Toon Aerts geeft straks op een persconferentie meer uitleg over dopingzaak

De veldrijder zou nu toch eindelijk nieuws hebben gekregen.

Op 19 januari werd er bij Toon Aerts een spoor gevonden van het verboden middel Letrozole Metabolite. Sinds 14 februari staat Aerts vrijwillig aan de kant, en wachtte hij op nieuws over zijn zaak.

Dat nieuws zou hij normaal gezien tegen eind vorige week moeten hebben gekregen. Maar toen was er helemaal geen nieuws.

Aerts geeft donderdagvoormiddag om 10u nu zelf meer uitleg over zijn zaak op een persconferentie. Of hij met goed of slechts nieuws zal komen is nog niet duidelijk. Als Aerts weer mag crossen, dan rijdt hij vanaf 1 januari voor Tormans CX, waar ook zijn broer Thijs Aerts voor zal rijden vanaf het nieuwe jaar.