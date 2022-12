Supporters Toon Aerts zijn er zeker van: "Heel onrechtvaardig tegenover een doodeerlijke kerel als Toon"

De supporters van Toon Aerts zorgen er voor dat zijn naam en afbeelding nog langs het parcours van de veldritten te zien zijn, ook al doet hij al enige tijd niet mee en is zijn comeback nog niet voor morgen.

Op een persconferentie deelde Toon Aerts mee dat de UCI hem voor twee jaar wil schorsen. Wielervrienden William's Place is de supportersclub van Toon en Thijs Aerts en Aaron Dockx. Inge Aerts, bestuurder van de fanclub, reageert bij VRT op het nieuws van de dag in verband met Toon. "Toen gisteren de persconferentie werd aangekondigd, hoopten we dat hij op 1 januari weer zou kunnen starten."

GENOEG BEWIJSMATERIAAL

Helaas. Er zal nog een pak geduld geoefend moeten worden. "Nu is de verslagenheid heel groot. Uit de berichten die ik krijg, blijkt dat er heel veel tranen gevloeid zijn. We vinden dit heel onrechtvaardig tegenover een doodeerlijke kerel als Toon. Er is genoeg bewijsmateriaal en het gaat over nanogrammen. Dat is niks. Het is wrang dat de verantwoordelijken de dans ontspringen."

De supporters van Toon Aerts blijven dus honderd procent achter hem staan. "Dat zullen we hem zeker ook laten weten. Vandaag is misschien een huildag, maar vanaf morgen gaan we opnieuw keihard vechten, samen met hem."