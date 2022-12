Bondsdokter waarschuwt na de zaak Toon Aerts: "Iedereen kan de volgende zijn"

Toon Aerts wordt mogelijk geschorst door een kleine hoeveelheid Letrozole Metabolite in zijn lichaam. Aerts blijft zeggen dat hij onschuldig is. Bondsdokter Kris Van der Mieren waarschuwt de anderen.

"Problemen als die in de zaak Toon Aerts zijn niet nieuw", vertelde bondsdokter Kris Van der Mieren aan Het Laatste Nieuws. "Ik geef al zo'n 10 jaar voordrachten aan jonge renners. Daarbij gaat het onder meer over de valkuilen van doping."

"Het is geweten dat bij voedingssuplementen die vrij verkrijgbaar zijn, een kans bestaat dat je positief test. Het is goed dat iedereen beseft dat die mogelijkheid er is. Iedereen", benadrukte Van der Mieren. "Wees voorzichtig. Ik ben ervan overtuigd dat er nog zullen volgen."

"Door de huidige nauwkeurige opsporingstechnieken kunnen de kleinste microdosissen opgespoord worden.", ging Van der Mieren verder. "Bij een niet-intentioneel positieve test kan dat dramatische gevolgen hebben."

Volgens Van der Mieren zijn er 2 valkuilen: "Er kan een onbedoelde vervuiling in de firma zijn. Of bij de apotheek. Ik heb met verschillende apothekers gesproken en geen enkele kon me garanderen dat hun zelfgemaakte capsules volledig dopingvrij zijn. Het is best om de doosjes bij te houden. Dan heb je een houvast."