Geen camper voor Jens Adams, wel een camionette: "Geef liever geld uit aan stages en materiaal"

Adams kiest als een van de weinige veldrijders om niet met een camper naar de cross af te zakken.

Campers zijn al enkele jaren het vaste vervoersmiddel van crossers om naar een veldrit te gaan. Bij beloften, junioren of zelfs nieuwelingen zijn er al renners die kiezen voor een camper in plaats van een camionette of een auto.

Maar niet Jens Adams, de achtste op de UCI-ranking en nog tweede in Essen. Hij kiest doelbewust voor een camionette. Adams rijdt in een éénmansploeg en kreeg van zijn sponsors een budget om uit te geven.

Zelf naar Val di Sole gereden

"Ik geef dan liever geld uit aan materiaal of stages. Ik zou een mobilhome kunnen huren, maar die zijn tegenwoordig ongelooflijk duur. Een mobilhome kopen was al helemaal geen optie wegens onbetaalbaar. Dus heb ik mij een camionette aangeschaft", zegt Adams bij Het Nieuwsblad.

Adams zit ook zelf achter het stuur van zijn camionette. "Ik ben onlangs nog zelf naar Val di Sole gereden, meer dan duizend kilometer. Dat was misschien niet ideaal als voorbereiding, maar naar wat ik heb gehoord, waren zij die het vliegtuig namen niet veel beter af. Neen, laat mij maar gewoon mijn ding doen. Zo heb ik het liever", zegt Adams nog.